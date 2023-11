Nie igra się bezkarnie z emocjami. Tylko z pozoru świat rokoko był sielankowy, przesiąknięty flirtem i perfumami

Kto pamięta ekranizację Stephana Frearsa z 1988 z przejmującymi kreacjami Glenn Close, Johna Malkovitcha, Umy Turman i Michelle Pfeiffer, ten ma przed oczami i w koniuszkach palców to napięcie, które narastało między uczestnikami intrygi. I zdawać by się mogło, że nie sposób zdystansować tamte kreacje. A jednak!

Bo czyż ten cyniczny donżuan de Valmont, z równą wprawą uwodzący damy z towarzystwa, co kurtyzany (inna sprawa, że trudno dzisiaj orzec, czy oba te określenia nie opisują w istocie tych samych osób) z początku bawi się niewinnym dziewczątkiem, by wpaść w sidła miłości do bogobojnej madame de Tourvel.

Krzysztof Pastor postanowił tę opowieść umieścić w jej pierwotnych czasach, jednocześnie pokazując, jak bardzo jest aktualna: „Uważam, że w librettach opowiadane są historie, które często pozostają wciąż aktualne i możemy je umieszczać w dowolnej czasoprzestrzeni”. Napisał więc ogólny scenariusz, swoistą mapę nakreślającą główne kierunki opowieści i dał ją Artursowi Maskatsowi. Co ważne na pierwszym planie jest wątek taneczny - stąd motyw balowy tak często przewijający się w przedstawieniu i zalecenie, które choreograf dał tancerzom: „trzeba wyzbyć się baletu” (!) Chciał, by wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe byli naturalni. Dało to piorunujący efekt. Patrzymy na balet neoklasyczny z olbrzymim wpływem technik współczesnych. Jak mówi Pastor - to jego język, bagaż.

Dodałabym - bogactwo.

Tancerze pod jego ręką stali się niezwykle plastyczni i autentyczni, widać targające nimi namiętności. Widownia zapamiętuje się w historii, którą opowiadają. Ulega też czarowi głosu Jakuba Foltaka (kontrtenor).