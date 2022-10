Nie żyje Andrzej Magowski - były piłkarz, trener koordynator, wiceprezes K-PZPN

Andrzej Magowski był wychowankiem BKS Bydgoszcz, w 1985 roku został zawodnikiem Polonii Bydgoszcz, a w sezonie 1989/1990 reprezentował barwy Elany Toruń. W 1990 roku został piłkarzem pierwszoligowej Olimpii Poznań. W klubie tym występował do 1995 roku, wyjąwszy epizody w Igloopolu Dębica i Warcie Poznań. Ogółem w Olimpii rozegrał 73 ligowe spotkania, z czego 48 w I lidze. Wystąpił także w 26 meczach I ligi w barwach Warty. W 1995 roku wyjechał do Niemiec, zostając piłkarzem VfL Herzlake. W sezonie 1997/1998 grał w VfL Osnabrück, po czym wrócił do Herzlake. W 1999 roku przeszedł do Pomeranii Police. Rok później zakończył karierę piłkarską.

Po zakończeniu kariery zawodniczej pełnił funkcję trenera w klubach niższych lig. Pracował także dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, m.in. wspomagając reprezentacje w Pucharze Regionów UEFA. W 2013 roku został trenerem koordynatorem Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, zaś w 2021 roku rozpoczął pełnienie funkcji wiceprezesa ds. szkoleniowych w związku.

Andrzej Magowski 7 lipca skończył 56 lat.

Cześć Jego Pamięci.