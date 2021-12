Nie żyje Władysław Rembelski, radny i były wieloletni skarbnik powiatu sępoleńskiego oraz gminy Więcbork

- Dziś jest taki dzień, że zwalniam pana skarbnika, ale wiele lat temu byłem tym, który go zatrudniał w Urzędzie Miejskim w Więcborku. „Ukradliśmy” go wtedy z liceum, gdzie pracował jako księgowy. Został skarbnikiem gminy, gdy ja byłem burmistrzem. A dziś przychodzi ten moment, kiedy go zwalniam i sprawa się zamyka. Serdecznie ci dziękuję, to była przyjemność z tobą pracować – dodał też na tejże uroczystości wicestarosta Andrzej Marach.