Niebieska łazienka - to jeden z najmodniejszych trendów w 2022 roku. Zobacz, jak urządzić łazienkę w błękicie [zdjęcia]

Niebieska łazienka to w 2022 roku jeden z najmodniejszych trendów. Niebieski jest elegancki, wyważony i bardzo uniwersalny. Łazienka w odcieniach błękitu czy granatu to klasyka - czysta i wyrazista. Kolor niebieski sprzyja wyciszeniu i relaksacji, nic więc dziwnego, że od wielu lat utrzymuje się w czołówce barw najchętniej wybieranych do łazienki.Niebieski to cała paleta przeróżnych tonacji – błękit, akwamaryna, chaber, kobalt, turkusy i szafiry, indygo aż po granat. Niebieska łazienka może być zarówno przytulna i pełna uroku, jak i chłodna, wręcz sterylna w odbiorze, w zależności od koncepcji. W naszej galerii przedstawiamy garść inspiracji na urządzenie niebieskiej łazienki. Zobacz >>>>>

Karolina Misztal