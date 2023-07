"Niech sobie wyprowadzą kozła". Tęczowa akcja UMK sprawiła, że niektórym absolwentom puściły nerwy

Budowa wielokulturowej wspólnoty

Rzut beretem od Ciemnogrodu

"Wprowadzacie pełna parą cancel culture"

Jednak to głosy krytyczne zdominowały dyskusję w na uniwersyteckim profilu.

„Jako dawna absolwentka mówię zdecydowane NIE. Pamiętam UMK jako miejsce przyjazne studentowi, w którym było po prostu normalnie” - pisała Aleksandra Anna. W podobnym tonie utrzymany był głos Piotra Michalskiego: „Jakie to przykre, moja niegdyś wspaniała alma mater wprowadza do siebie pełną parą cancel culture, która nie niesie za sobą żadnych dodanych wartości naukowych, prowadzi do odstąpienia od nauczania wiedzy konstruktywnej, pragmatycznej i kompetencji dydaktycznych, a za to zajmuje umysły kompletnymi bzdurami. To wszystko co ma do zaoferowania ten aktualnie modny trend. A sam trend, jest niemalże książkowym przykładem sposobu niszczenia państwa poprzez przewrót ideologiczny”.