Niedługo rusza zapisy na rodzinny rajd rowerowy z Inowrocławia do Kruszwicy. Impreza odbędzie się w drugiej połowie marca br.

- To doskonała okazja, aby wspólnie otworzyć sezon rowerowy. Start imprezy zaplanowano na Rynku w Inowrocławiu, a metę przy Mysiej Wieży w Kruszwicy. Jednak jeżeli wystarczy sił, uczestnicy rajdu będą mogli wrócić na rowerze do Inowrocławia. Już teraz zachęcam do udziału - mówi Wojciech Piniewski, pełniący funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia.