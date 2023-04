Niedziela Palmowa 2023 - co to za święto? Ten dzień rozpoczyna Wielki Tydzień. Oto, co symbolizuje palma w Niedzielę Palmową Magdalena Walczak-Grudzka

Niedziela Palmowa w 2023 roku przypada 2 kwietnia. Tego dnia katolicy idą do kościoła, by zgodnie z tradycją święcić palmy. Niedziela Palmowa to jednocześnie pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia. Niedziela Palmowa, zwana również Niedzielą Męki Pańskiej, a w polskiej tradycji ludowej Kwietną lub Wierzbną Niedzielą, została ustanowiona na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy to mieszkańcy miasta witali Go, machając gałązkami palmowymi.