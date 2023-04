Filozof z UKW w Bydgoszczy: - Trzeba wierzyć w to zmartwychwstanie i dążyć do przemiany swojego losu

Przyjęło się, że czas Wielkanocy – najważniejszego święta w Kościele – to także czas metafizyki, czyli podstawowych kwestii dotyczących istoty i przyczyny bytu. Podziela pan profesor tę opinię?

Powiedziałbym nawet, że to czas wielkiej metafizyki, gdzie splatają się ścieżki wielu postaw, pojęć metafizycznych, ale i refleksji. Wielkanoc, najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie przypominające o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa – według mnie - jest świętem, które dotyka istoty czasu, miejsca, jak i samego bytu. Ale to również czas nadziei. Bo kiedy wydaje się, że wszystkie sprawy zostały już zadecydowane i rozstrzygnięte, że wszystko, co tylko miało się stać, już się dokonało, to nadchodzi Zmartwychwstanie. Taka całkowita przemiana, także reguł gry.

To Zmartwychwstanie, ta „przemiana, także reguł gry” oznacza, że w męce Pańskiej można odnaleźć pewien algorytm ludzkich zachowań?

Odpowiem tak: czyż nie byliśmy choćby raz w sytuacji, że ci, którzy nas lubili, dla których byliśmy autorytetem lub co najmniej kimś ważnym, nagle – czasem bez istotnej przyczyny – odwrócili się od nas plecami? Mówię o sytuacji, gdy ci, którzy wydawali się orędownikami naszych spraw, na których mogliśmy liczyć, nagle okazali się kimś zgoła innym. Kimś, kto nie tylko nie pochyli się nad nami i naszymi potrzebami czy nie poda ręki, ale wręcz usunie nam spod nóg ostatnią „deskę ratunku”. Widać to nie tylko w sytuacjach szczególnych, granicznych, ale i tych codziennych, jak choćby wówczas, gdy na przykład próbujemy przedstawić na jakimś forum swoje zdanie, sprzeciwiając się ogółowi. I jak wówczas postępują przeciwnicy? Najpierw próbują nas przekonać do swoich racji. Gdy się to nie udaje – stają się natarczywi, coraz bardziej nam niechętni. Kiedy dalej się im nie powiedzie, to próbują z nas zrobić głupca lub kłamcę. Próbują przedstawić nasze racje jako zwykłe oszustwo. Usiłują wmówić pozostałym, że to, co głosimy, nie jest tak naprawdę naszą bezinteresowną opinią, ale częścią naszego podstępnego planu. W ten sposób nasi adwersarze przedstawiają nas jako obcych. Jako tych, którzy próbują wplątać osoby ze swojego otoczenia we własną, prywatną grę, która – jak powszechnie sugerują – ma służyć wyłącznie naszym interesom. Przedstawiają więc nas jako ludzi fałszywych i zorientowanych tylko na własną korzyść. Czyż właśnie nie tak postąpiono z Chrystusem? Jemu też najpierw rzucano pod nogi palmy, a później na barki nałożono krzyż. Najpierw oddawano Mu pokłon i szacunek, a za chwilę bluźniono i bezlitośnie biczowano. Drwiono, wkładając Chrystusowi cierniową koronę na głowę jako symbol Jego rzekomo pustej władzy. A podając ocet do picia – szydzono z Niego: „Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”.