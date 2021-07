Niespokojna noc w Chełmnie i powiecie! Zobaczcie, jakie skutki. Zdjęcia

Wszystkie zdarzenia, do których wzywano strażaków z powiatu chełmińskiego , dotyczyły zalanych budynków lub garaży.

Do wypompowania wody strażacy wyjeżdżali wielokrotnie: dwa razy do Bajerza, raz do Bartlewa, Jeleńca, Firlusa, Kamlarek, Rybieńca. Aż cztery razy interweniowali w tym samym celu w zalanych obiektach przy ulicach: Toruńskiej, Łąkowej, Dominikańskiej oraz Poprzecznej.

Wezwano ich również do pompowania wody z zalanej stacji paliw Total w Stolnie.

Woda z dachu zalewała mieszkania w Chełmnie

W Chełmnie, przy ul. Dominikańskiej, strażacy musieli otworzyć mieszkanie, w którym przez okno dachowe woda dostała się do środka i zalewała mieszkania na niższej kondygnacji.

Strażacy proszeni byli o pomoc przy usunięciu wody z zalanych piwnic także w Unisławiu. Interweniowali dwukrotnie.

