"Niewolnica Isaura" znów w telewizji. Tak wygląda dziś Lucelia Santos - zobaczcie zdjęcia!

Gdzie będzie można oglądać serial "Niewolnica Isaura"?

O czym jest serial "Niewolnica Isaura"?

Serial "Niewolnica Isaura" kręcono w Brazylii w latach 1976-1977. Tytułową rolę w filmie zagrała Lucelia Santos. Partnerowali jej miedzy innymi Rubens De Falco, Zeni Pereira i Italo Rossi.

Serial zabiera nas w XIX wiek, w czasy tuż przed zniesieniem niewolnictwa. Opowiada historię pięknej Isaury, białej niewolnicy, która nie pracuje na plantacji bawełny, ale w domu plantatora. Jest ulubienicą żony właściciela plantacji. Dzięki temu zna jezyki obce, potrafi grać na fortepianie, ładnie śpiewa i tańczy. Żyje się jej dobrze do czasu, gdy do domu wraca Leoncio (w tej roli Rubens De Falco). Chce ją uwieść. Ona jednak zakochuje się w dziedzicu sąsiedniej plantacji. Leoncio nie zgadza się na ich ślub. Odtąd koncentruje się na tym by, zamienić życie Isaury w piekło.