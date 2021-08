Niskie ceny jabłek, ale tylko w skupach. Sadownicy mają trudny początek sezonu 2021/222

Na kujawsko-pomorskich targowiskach kilogram jabłek kosztuje od 2 do 5 zł za kilogram, podobnie jak przed rokiem. Inne obserwacje mają autorzy raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych”. W ciągu ostatniego roku na półce produktów żywnościowych najbardziej zmalały właśnie ceny jabłek ze spadkiem o 79,6% rok do roku w sprzedaży detalicznej, wynika z przywołanego raportu autorstwa UCE Research, Hiper-Com Poland i Grupy AdRetai.

Ile kosztuje kilogram jabłek w sierpniu 2021?

Ceny jabłek na targowiskach 20 sierpnia 2021 (dane Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego):

Chełmża - 5 zł/kg

Koronowo - 5 zł/kg

Wąbrzeźno - 4 zł/kg

Chełmno 0 3,50 zł/kg

Skrwilno - 2 zł/kg

Golub-Dobrzyń - 3 zł/kg

Na Targowisku Hurtowym Bronisze w piątek notowano ceny do 1 do 3 zł za kg jabłek. Dokładnie rok temu od 1,50 do 3,75 zł/kg, dostępność odmian była znacznie mniejsza o tej porze.