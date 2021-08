Nowa edycja budżetu obywatelskiego w Rypinie. Dwa projekty powalczą o głosy mieszkańców

Rypin jako jedno z pierwszych miast (do 30 tys. mieszkańców) w regionie wprowadziło budżet obywatelski. Od 2015 roku udało się zrealizować takie projekty jak: Psi park, Miasteczko ruchu drogowego, teledyski Dziecięco-Młodzieżowej Grupy Estradowej, nowe schody przy ul. Nowy Rynek, fontanna w centrum miasta czy Active Park.

Mecz z Lechem Poznań czy nowe szafki szkolne?

W tym roku do dyspozycji jest 150 tys. zł. Maksymalnie dwa pomysły mógł zgłosić każdy uprawniony mieszkaniec Rypina. Do formularza zgłoszeniowego wnioskujący musiał dołączyć listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców.

– W tym roku wpłynęły do nas dwa projekty, które przeszły weryfikację zarówno formalną, jak i merytoryczną – tłumaczy Karolina Rębacz z Urzędu Miasta Rypin.

Pierwszy pomysł pt. „Lekki plecak. Odciążamy kręgosłupy naszych dzieci” zakłada zakup 76 szafek dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Rypinie. Projekt wyceniono na 117 tys. zł.