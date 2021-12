Nowa pensja prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego: stawka maksymalna

Zmiana wysokości wynagrodzenia prezydenta Grudziądza wynika ze zmian w ustawie

Dla miasta wielkości Grudziądza wysokość wynagrodzenia prezydenta, zgodnie z przepisami, musi się mieścić między ok. 16,5 a 20 tys. zł.

Nowa pensja Macieja Glamowskiego, prezydenta Grudziądza

Pierwszą propozycję wynagrodzenia dla Macieja Glamowskiego, prezydenta Grudziądza złożył Łukasz Kowarowski, przewodniczący rady miejskiej.

- Po rozmowach z wieloma radnymi i mieszkańcami proponuję wynagrodzenie na poziomie 19.030 złotych - zaproponował Kowarowski.

Po tej propozycji ogłoszono przerwę w obradach.

Po przerwie radni Wiesław Kozłowski oraz Maciej Gburczyk zaproponowali ustalenie wynagrodzenie prezydenta Grudziądza na poziomie maksymalnym. - Byłbym za tym, aby prezydent otrzymywał najwyższe możliwe wynagrodzenie, bo ta praca na to zasługuje. Wielki podziw dla naszego prezydenta Macieja Glamowskiego, za to, że podjął się prowadzenia miasta w tak trudnej sytuacji. Praca, którą wykonuje ze swoimi służbami, sprawia, że idzie to w dobrą stronę o czym świadczą choćby pozytywne opinie RIO na temat budżetu miasta - argumentował Maciej Gburczyk, radny prezydenckiego Sojuszu Obywatelski Grudziądz.