Radni przyjęli budżet Grudziądza na 2022 rok. Jest: "jałowy", "proinwestycyjny", "ambitny", "optymalny"

- Z satysfakcją przedkładam projekt budżetu na 2022 rok. Jest to budżet ambitny, solidny, precyzyjnie zaplanowany, wiarygodny finansowo oraz proinwestycyjny. Na tym mi szczególnie zależało, aby budżet był realistyczny. Tak też oceniła go Regionalna Izba Obrachunkowa - mówił Maciej Glamowski, zachęcając radnych do poparcia jego projektu.