Nowe ceny za prąd od lipca mają być zamrożone. Na takich zasadach będziemy płacić w drugiej połowie 2024 roku

Do czerwca będą limity - tak to teraz wygląda

Pod koniec stycznia tego roku weszła w życie ustawa przedłużająca zamrożenie cen energii. Według jej zapisów, do końca czerwca 2024 roku maksymalna cena prądu dla gospodarstw domowych, do określonych limitów rocznego zużycia, wynosi 412 złotych za megawatogodzinę.

Wynika z tego, że do czerwca ceny nie zmienią się, to 0,41 zł netto/kWh, a gospodarstwa, które przekroczą limit płacą tak zwaną cenę maksymalną, czyli nie więcej niż 0,69 zł/kWh.

W przypadku gospodarstw domowych do czerwca tego roku to:

Od lipca jeden limit dla wszystkich - jaki?

Prezes URE zaakceptował nowe taryfy za prąd. Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego z naszego regionu? Do połowy roku za energię płaci po staremu, a potem niektórzy mogą złapać się za głowę, bo…

Resort planuje zobligować sprzedawców prądu do korekty w dół oficjalnej taryfy na sprzedaż energii gospodarstwom domowym.

Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, od lipca tego roku ma obowiązywać maksymalna cena energii elektrycznej dla wszystkich gospodarstw domowych w wysokości 500 zł za megawatogodzinę. A to oznacza, że od lipca nowa cena energii będzie zamrożona na poziomie 0,5 zł za kWh (0,6115 zł/kWh brutto).

Koncerny, na Kujawach i Pomorzu Enea i Energa, będą musiały złożyć nowe wnioski taryfowe z okresem obowiązywania aż do końca 2025 roku. Aktualne taryfy zatwierdzone przez URE to 739 zł/MWh i obowiązują do końca 2024 r.

Nie widzimy tej ceny na rachunkach, ponieważ korzystamy z „zamrożonych” stawek na poziomie 412 zł/MWh. Ma to jednak znaczenie dla firm energetycznych,bo one za obniżenie cen otrzymują od państwa rekompensaty do wysokości oficjalnej taryfy.