Nowe ciało dla duszy, którą jest muzyka. O nowym kampusie Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Rozmowa z prof. dr hab. Januszem Staneckim, prorektorem ds. studenckich, artystycznych i promocji Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego, dyrygentem

- Nowy kampus uczelni ma być gotowy już w przyszłym roku. Plac budowy został przejęty przez wykonawcę. Długo czekaliśmy na tę chwilę.

- To wszystko zaczęło się w roku 2012. Wtedy powstawały pierwsze pomysły dotyczące rozbudowy. Inicjatorem był prof. Kaszuba, który wtedy rozpoczynał swoją podwójną kadencję rektora. Już rok później miasto przekazało nam działkę między Chodkiewicza i Kamienną. To było szalenie ważne, bo żeby budować, to najpierw trzeba mieć gdzie. Idea trafiła też na podatny grunt w ministerstwie kultury. Został ogłoszony przetarg na wykonanie projektu.

- I wtedy pojawiły się pierwsze problemy.

- Jedna pracownia wygrała konkurs, a druga nie zgodziła się jego wynikiem. Sprawa trafiła do sądu. Postępowanie się przeciągało. To był moment, kiedy nasze plany zaczęły jakoś… przeciekać przez palce. Wprawdzie mieliśmy zapewnione finansowanie, oczywiście dużo mniejsze, bo pierwotnie była mowa o budżecie nieprzekraczającym stu milionów złotych, ale jednak te pieniądze były nam przyznane. Samo rozpatrzenie sądowego odwołania w sprawie projektu zajęło dziewięć miesięcy. Potem nastąpiły kolejne etapy: wybór firmy zajmującej się obsługą budowy, jej nadzorowaniem. W końcu w czerwcu 2020 premier Morawiecki przywiózł decyzję o przyznaniu finansowania w wysokości 290 mln zł. Niestety potem okazało się, że koszty materiałów budowlanych wzrosły i nie ma szansy, by te pieniądze wystarczyły na zrealizowanie inwestycji. Szczęśliwie minister Piotr Gliński przyznał nam promesę, dzięki której budowa może już być udźwignięta.