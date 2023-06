Nowe dane o turystyce w Kujawsko-Pomorskiem. Są powody do optymizmu

Badanie dotyczyło bazy noclegowej i jej wykorzystania - obiekty posiadające 10 lub więcej miejsc. Na koniec lipca 2022 roku w województwie kujawsko-pomorskim działały 372 takie obiekty, co oznacza wzrost o 11 w porównaniu z poprzednim rokiem. Przeważająca większość (84,4 proc.) oferowała możliwość wypoczynku przez cały rok.

Hotele w Kujawsko-Pomorskiem? Do najlepszych nam daleko

Największą grupą były hotele (34,9 proc.). Mieliśmy ich zeszłego lata 130. To niewiele, zważywszy, że sam tylko Gdańsk ma do dyspozycji 169 hoteli. W porównaniu z poprzednim rokiem ich liczba zmniejszyła się o 4, dokładnie tak, jak rok wcześniej.

Inne obiekty hotelowe stanowiły 13,2 proc. wszystkich obiektów noclegowych. W tej kategorii znajdowały się hotele, motele, pensjonaty, które nie miały żadnej kategorii, a także domy gościnne i zajazdy świadczące usługi hotelowe. Liczba tych obiektów wzrosła o 5 w porównaniu do 2021 roku i wyniosła 49.