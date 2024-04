Nowe normy dotyczące wiatraków już niebawem. Ustalono minimalną odległość

Rozliczenia na nowo

Jeszcze w maju natomiast do Sejmu trafi projekt ustawy prosumenckiej. Ustawa – jak zapewnia wiceminister – wprowadzić ma korzystniejsze rozliczenia. Nie ma jednak mowy o powrocie do systemu „net meteringu”, ponieważ unimożliwiają to przepisy unijne, pozostanie zatem zasada „net billingu”. Resort zapewnia, że jego celem jest, aby realny roczny zysk każdego prosumenta zwiększył się o kilkaset złotych, a to miałoby sprawić, że inwestycja w fotowoltaikę pozostanie opłacalna.