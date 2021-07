Nowe świadczenie 400 plus. Dodatkowe pieniądze na dzieci. Kto otrzyma 400 zł na dziecko? Sprawdź! OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Nowy program 400 plus. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało informacje dotyczące nowego świadczenia dla rodzin - 400 plus na dziecko. Program miałby ruszyć od 2022 roku. pixabay.com

Nowy program 400 plus. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało informacje dotyczące nowego świadczenia dla rodzin - 400 plus na dziecko. Program miałby ruszyć od 2022 roku. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Jakie będą zasady programu 400 plus? Czytaj dalej.