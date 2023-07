Nowe świadczenie - można dostać od 700 do 3500 zł miesięcznie. Kto otrzyma pieniądze?

Nowe świadczenie w 2024

Nowe świadczenie z budżetu państwa ma być wypłacane już od 2024 roku.

Nowe świadczenie będą mogły otrzymać osoby, które mają upośledzoną zdolność do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem.

Świadczenie wspierające będzie przysługiwało każdej osobie niepełnosprawnej, która uzyska ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów. Jest sześć progów świadczenia wspierającego. Od ilości punktów zależy zaszeregowanie do danego progu, a co za tym idzie - kwota świadczenia.

