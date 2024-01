Nowe świadczenie wspierające z ZUS. Oto jakie orzeczenie załączyć i czy można wypełnić wniosek za współmałżonka

Dopiero po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można składać do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia. Należy to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Jakie orzeczenie załączyć do wniosku?

- Do dokumentów należy załączyć kopię orzeczenia potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej. Załączamy tylko jedno orzeczenie. Ważne jest, aby było to orzeczenie aktualne. Należy także uwzględnić, że decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia ustalana jest na okres ważności orzeczenia nie dłużej jednak niż 7 lat. Posiadając dwa orzeczenia wnioskodawca sam decyduje, które orzeczenie załączy - wyjaśnia Paweł Bednarski, przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy.

Czy opiekun prawny może złożyć dokumenty

Paweł Bednarski wyjaśnia, że jeżeli osoba sama nie jest w stanie załatwić swoich spraw i jest to spowodowane ograniczeniami wynikającymi z posiadanej niepełnosprawności, a ograniczenia te skutkują niezdolnością do podejmowania świadomych decyzji lub wyrażania woli, to wówczas należy wystąpić do sądu o ustanowienie opiekuna prawnego. Osoby te nie mogą za siebie odpowiadać prawnie, opiekun jest więc ich przedstawicielem ustawowym. W tym przypadku należy do składanych dokumentów bezwzględnie załączyć kopię potwierdzającą status opiekuna prawnego.