Nowe tondo turbinowe na drodze krajowej nr 62 gotowe. Ale to nie koniec utrudnień w tej części miasta

Szykuje się zmiana organizacji ruchu na odcinku od nowo wybudowanego ronda turbinowego do ulicy Wiejskiej. Będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Rondo turbinowe to największy obiekt, który został zbudowany ramach inwestycji łączącej osiedla Michelin i Południe inną drogą niż aleja Jana Pawła II. Wiadomo, że w terenie leśnym od ronda turbinowego na alei Jana Pawła II do takiego samego ronda na drodze krajowej nr 62 zostanie poprowadzona nowa ulica. Ale to będzie ostatni etap prac. Na razie zakończyła się budowa ronda turbinowego. To rondo będzie włączone w drogę krajową nr 62. I planowana jest nowa organizacja ruchu. - Ruch wahadłowy będzie obowiązywał od ronda turbinowego do wylotu na ulicy Wiejskiej - wyjaśnia Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta miasta. Ruch ten sterowany będzie sygnalizacją świetlną. Utrudnienia mają potrwać do 10 tygodni.

Ta zmiana arganizacji ruchu ma być wprowadzona na początku przyszłego tygodnia. - Ale do końca wakacji układ komunikacyjny w tym rejonie miasta powinien być już w pełni funkcjonalny - zakłada Krzysztof Kukucki. Wtedy też zostanie umożliwiony przejazd do ronda Falbanka.

Jakie prace są jeszcze przewidziane? To przebudowa odcinka ulicy Wiejskiej. Na razie jest droga rowerowa i chodnik. Będzie jeszcze przebudowywana jezdnia. A to będzie wymagać zamknięcia ruchu.

Po zakończeniu przebudowy odcinek ulicy Wiejskiej rozpoczną się prace drogowe w terenie leśnym w kierunku Michelina. Ale te prace nie będą wiązały się z utrudnieniami w ruchu.

Kiedy zakończy się budowa ulicy alternatywnej do alei Jana Pawła II? Wszystko wskazuje na to, że w pierwszej połowie przyszłego roku.

Przypomnijmy, że nowa ulica od drogi krajowej nr 62 będzie biegła w kierunku narożnika firmy Anwis. A dalej będzie się rozwidlała - jedna odnoga pójdzie w kierunku ronda turbinowego zbudowanego na alei Jana Pawła II, a druga będzie biegła wzdłuż osiedla mieszkaniowego, równolegle do ulicy Szyszkowej i dotrze do ulicy Letniej.

Co z kolejnymi inwestycjami drogowymi w Michelinie? Jak poinformował nas zastępca prezydenta Włocławka, w tym roku planowana jest jeszcze wymiana oświetlenia na alei Jana Pawła II - od ulicy Liściastej do hurtowni elektrycznej. Zamontowane zostanie energooszczędne oświetlenie ledowe. - Na to pozyskaliśmy pieniądze z zewnątrz - dodaje Krzysztof Kukucki.

Dokończenie przebudowy alei Jana Pawła II na razie nie wchodzi w grę. Projekt część drogi, czyli od ulicy Liściastej do ronda Falbanka jest gotowy. Urząd Miasta we Włocławku czekał na możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie tej inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego, z kolejnego rozdania. Niestety, okazało się że w tym rozdaniu nie ma pieniędzy na przebudowę dróg.

Ale aktualne są dwa inne projekty - przedłużenie ulicy Brzezinowej do Letniej oraz rozpoczęcie prac związanych z przedłużeniem ulicy Letniej do budowanej ulicy alternatywnej.

Jeśli chodzi o przedłużenie ulicy Brzezinowej, to w planie jest budowa odcinka tej ulicy od Mielęcińskiej do Letniej. - Jesteśmy na etapie wypłaty odszkodowań za wywłaszczenia - mówi Krzysztof Kukucki.

Jeśli chodzi o przedłużenie Letniej w kierunku alternatywy dla alei Jana Pawła II, to planowana jest budowa ulicy obok "Biedronki" i "Pepco" w kierunku terenów leśnych. I tu przygotowania do inwestycji są na etapie podziałów geodezyjnych działek.

