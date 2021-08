Nowy ambulans dla ratownictwa medycznego w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia karetki

- Dotarł do naszej siedziby nowiutki ambulans Mercedes Sprinter 3,0 190 KM automat. Już zaczyna pełnić dyżur jako karetka transportowa. Zapewne tylko w ciągu jednego roku przejedzie około 100tys. km! Co dobitnie pokazuje jak bardzo jest nam potrzebny. Do zobaczenia w trasie – informuje Ratownictwo Medyczne Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.