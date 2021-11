Nowy autobus elektryczny na ulicach Włocławka. MPK testuje pojazd [zdjęcia] Joanna Maciejewska

MPK we Włocławku testuje nowy autobus elektryczny marki MAN. W środę 17 listopada 2021 roku pojazd kursował na liniach nr 13 i 17 PC Zobacz galerię (8 zdjęć)

Do końca 2023 roku we Włocławku pojawi się jedenaście nowych autobusów elektrycznych. Ogłoszono już przetarg na ich dostarczenie. Do 4 grudnia 2021 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne testuje najnowszy autobus elektryczny marki MAN.