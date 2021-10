Psychiatra dziecięcy w MZOZ we Włocławku? Zaapelował o to radny Prawa i Sprawiedliwości

- Panie prezydencie, apeluję o to od wielu lat. Teraz - w związku z tym, że czasy pandemii spowodowały, że młodzi ludzie nie radzą sobie z tymi problemami, bardzo pana proszę – apeluję – w imieniu rodziców tych dzieci, ażeby MZOZ zakontraktował psychiatrę dziecięcego. To jest bardzo ważna sprawa – podkreślał Krzysztof Kowalski, włocławski radny Prawa i Sprawiedliwości. - Mam nadzieję, że pan prezydent pochyli się nad tą sprawą, dlatego że we Włocławku nie ma psychiatry dziecięcego. Ludzie jeżdżą do Płocka, Torunia, Poznania, Warszawy. Jesteśmy miastem poważnym, stutysięcznym. Bardzo pana proszę o to - nie tylko ja, ale również inni mieszkańcy - ponieważ pracujemy na co dzień z takimi dziećmi - którzy obserwują, że problemy z dziećmi w czasie pandemicznym i popandemicznym są bardzo trudne. Bardzo proszę o reakcję w tej sprawie.