Nowy plac zabaw w Gajewie. Zobaczcie zdjęcia inwestycji gminy Golub-Dobrzyń Karolina Rokitnicka

W gminie Golub-Dobrzyń powstał nowy plac zabaw – i to jaki… Niejedno miasto może go pozazdrościć, a to tylko część efektów zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Gajewie. Jest także boisko i siłownia zewnętrzna. Wyremontowano również świetlicę.