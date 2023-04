Nowy prezes Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest już wybrany

Zmiany na stanowisku prezesa to efekt decyzji Zdzisława Hejny, który po 11 latach szefowania Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zdecydował się na odejście na emeryturę. Uprawnienia do emerytury prezes Hejna nabył wcześniej. Obecnie wykorzystuje urlop wypoczynkowy.

Po podjęciu decyzji przez prezesa o rezygnacji z pełnienia funkcji Rada Nadzorcza WSM rozpisała konkurs na nowego szefa spółdzielni. Wymagania to m.in. wykształcenie wyższe, 10-letni staż pracy, w tym trzy na kierowniczym stanowisku.

Jak powiedział nam Tadeusz Wawroń, przewodniczący Rady Nadzorczej WSM oferty złożyło czterech kandydatów. - Wszyscy spełniali wymagania formalne i zostali dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych - dodał przewodniczący. Ostatecznie w tajnym głosowaniu Rada Nadzorcza wybrała Piotra Grudzińskiego.

Piotr Grudziński obejmie funkcję prezesa WSM 17 lipca. Do 15 czerwca będzie bowiem - jak robi to obecnie - dyrektorował Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie we Włocławku. Funkcję dyrektora włocławskiego MOPR Grudziński pełni od 2015 roku, wcześniej pracował na niższym stanowisku w tej placówce. Ma wyższe wykształcenie - kierunek administracja. Poza doświadczeniem w zarządzaniu taką jednostką jak MOPR, Piotr Grudziński ma za sobą także lata sprawowania funkcji radnego. Zasiadał bowiem w Radzie Powiatu we Włocławku.

[polecane24563957,24231149 ;1;[/polecane]

Czy zmiana na stanowisku prezesa będzie jedyną we WSM? To się okaże, bo w maju zbierze się na Walnym Rada Nadzorcza, która ma wybrać przewodniczącego.