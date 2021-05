Nowy projekt w ramach Polskiego Ładu. 70-metrowy dom bez pozwolenia [zasady]

Jednorodzinne budownictwo rozwija się w ekspresowym tempie. 34 procent nowo oddawanych nieruchomości stanowią domy jednorodzinne. Byłoby ich więcej po wprowadzeniu kolejnego projektu autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Nowe rozwiązanie warte jest rozważenia, zwłaszcza dla tych, którzy rezygnują z planów budowy własnego domu m.in. z obawy przed gąszczem spraw urzędowych do załatwienia, wiążących się z inwestycją. Jak tłumaczy rząd, nowe przepisy nie tylko uproszczą proces budowy, ale także umożliwią przeciętnie zarabiającym Polakom budować domy po niskich kosztach, chociażby za mniej niż 100 tysięcy złotych.

Niektórzy potencjalni inwestorzy zacierają ręce z radości. Wcześniej mogliby zdecydować się na budowę domu bez pozwolenia, takiego do 35 m kw. (na taki nie jest wymagane pozwolenie), ale byłby za ciasny. Przymierzali się więc do budowy trochę większego domu, z kolei fundusze im na to nie pozwalały. To dlatego słowa wicepremiera dały im nadzieję na osiągnięcie celu.