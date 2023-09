Nowy samochód dla OSP Łabiszyn. Druhowie kluczyki dostali podczas dożynek 2023 w Lubostroniu [zdjęcia]

- Zawsze każdy krok do przodu cieszy, zwłaszcza jeżeli mówimy o bezpieczeństwie. Co prawda budżety samorządów gminnych są bardzo nadwątlone. Jednak doszliśmy do wniosku, że na bezpieczeństwie mieszkańców nie możemy grosza żałować - powiedział Jacek Kaczmarek, burmistrz Łabiszyna. - Jest to trzeci wóz bojowy, przeciwpożarowy, który gmina współfinansowała w ostatnich latach. Nasze dwie jednostki są sprawne i przygotowane do akcji, ponieważ na dzień dzisiejszy jako samorządowcy zadbaliśmy o to, żeby były dobrze wyposażone nie tylko w wozy ale także w sprzęt ratownictwa drogowego.