Nowy wójt gminy Kijewo Królewskie miał dziś wyjątkowy dzień. Zobaczcie zdjęcia

Dziś (12.10.2021) Arkadiusz Stefaniak został zaprzysiężony na stanowisku wójta gminy Kijewo Królewskie . Odbyło się to podczas sesji kijewskiej Rady Gminy.

Wybory wójta gminy Kijewo Królewskie. Czego oczekują kijewianie? Co robili kandydaci?

Co za darmo oddają mieszkańcy powiatu chełmińskiego? Okazje z serwisu olx. Zdjęcia

Co nowo wybrany wójt robił przez ostatni tydzień od wyborów?

- Priorytetem jest dla mnie dobry projekt budżetu na przyszły rok - mówi Arkadiusz Stefaniak. - Mam wizję rozwoju, a zacznę od Urzędu Gminy. Podpisałem też umowę na remont kolejnej drogi. Dopracowuję szczegóły dotyczące fotowoltaiki dla przepompowni, hydroforni i szkoły w Brzozowie. Ponadto, trwają rozmowy dotyczące instalacji elektryczno-informatycznej w szkołach. Jest także możliwość skorzystania z programu, który zapewni uczniom, których rodzice lub dziadkowie pracowali w Pegeerach, otrzymanie bezpłatnie laptopa oraz dwuletni bezpłatny dostęp do Internetu. Przekazuję takie informacje sołtysom i mam nadzieję, że dotrą z nią bezpośrednio do mieszkańców. Staram się także o to, aby dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kijewie Królewskim znaleźć kierownika i aby Ośrodek ten wzbogacił ofertę usług dla mieszkańców.