Nowym komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Żninie został st. bryg. Paweł Filipiak. Zobacz zdjęcia

St. bryg. Paweł Filipiak rozpoczął karierę w Państwowej Straży Pożarnej jako strażak podchorąży w Szkole Głównej Pożarniczej w Warszawie. Wyjeżdżał do pożarów, jako członek załogi wozu bojowego. Kiedy ukończył tę szkołę, w 2001 roku rozpoczął pracę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Szubinie. Był tam dowódcą zastępu, a potem specjalistą. W 2004 roku były komendant Grzegorz Rutkowski zaproponował mu przejście do straży pożarnej w Żninie. Pracował na stanowiskach: kierownika sekcji operacyjno-szkoleniowych, dyżurnego operacyjnego powiatu, naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego i od 2019 roku zastępcy komendanta powiatowego.

- Będę czynił wszelkie starania aby nie zawieść pokładanych we mnie nadziei. Mam świadomość, że poprzeczka ustawiona przez moich poprzedników została umieszczona wysoko. Szczególnie przez st. bryg. Grzegorza Rutkowskiego. Pozostawił po sobie m.in. nowo wybudowany budynek komendy. Również za jego sprawą dokonywała się wymiana sprzętu na wyposażenie godne XXI wieku. Powołanie na stanowisko komendanta powiatowego to dla mnie bardzo duże wyróżnienie i zobowiązanie, które nierozerwalnie wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. By sprostać nałożonym na mnie obowiązkom będę starał się opierać na trzech filarach: służba, zespół, współpraca - powiedział st. bryg. Paweł Filipiak, obejmując stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.