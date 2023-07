Nożownik z Łabiszyna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Drugi zatrzymany odpowie za utrudnianie postępowania karnego

Zatrzymano także 53-letniego mieszkańca Łabiszyna. We wtorek (18.07.2023) zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Szubinie.

- Policjanci otrzymali zgłoszenie o ugodzonym mężczyźnie, niezwłocznie udali się na miejsce, udzielając pomocy rannemu 32-latkowi. Napastnik, tuż po zdarzeniu oddalił się z miejsca. Funkcjonariusze ustalili, kto dopuścił się ataku i rozpoczęli poszukiwania za ukrywającym się 39-letnim mieszkańcem Łabiszyna. Ostatecznie mężczyzna sam zgłosił się do miejscowego posterunku policji, gdzie został zatrzymany. Trafił do policyjnego aresztu - informuje mł. asp. Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk, pełniąca obowiązki oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Żninie.

- Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia 39-latkowi zarzutu usiłowania zabójstwa, gdzie czyn zagrożony jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Natomiast 53-latek usłyszał zarzut dotyczący utrudniania prowadzenia postępowania karnego, za co grozi do 5 lat więzienia. Dzisiaj (19.07.23) sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec obydwu mężczyzn trzymiesięczny areszt - dodaje rzecznik żnińskiej policji.