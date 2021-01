O ponad 100 procent więcej pogrzebów na cmentarzu komunalnym przy al. Chopina we Włocławku. Jakie są tego konsekwencje?

Czytelnik (imię i nazwisko znane redakcji) uczestniczył ostatnio w pogrzebie na cmentarzu komunalnym przy al. Chopina. A po pogrzebie podzielił się z nami kilkoma uwagami. Po pierwsze, zbulwersowany był tym, że na tablicy przy cmentarzu jeszcze przed pogrzebem jedne nekrologi były zaklejane drugimi. Po drugie, miał zastrzeżenia do porządku na cmentarzu. - Pojemniki były tak zapełnione, że zwiędłe kwiaty czy znicze wysypywały się z nich, leżały na alejkach - mówi. Jeśli zaś chodzi o alejki, to uczestnik pogrzebu zwrócił uwagę na to, że nie były posypane piaskiem, a w związku z tym śliskie (pochówek odbywał się w czasie dużych opadów śniegu - przyp. red.) - Owszem, te główne były odśnieżone - przyznaje. - Ale nie boczne.

Tablice przed cmentarzem do niedawna wystarczyły

Kolejna sprawa, na którą zwrócił uwagę Czytelnik, to nieczynna dzwonnica. Te uwagi uczestnika pogrzebu przekazaliśmy Anecie Szadkowskiej, kierownikowi cmentarzy komunalnych we Włocławku. Jak nam wyjaśniła kierownik, do niedawna nie było żadnego problemu z nekrologami. Dwie tablice przed cmentarzem komunalnym przy al. Chopina i ul. Cmentarnej wystarczyły, ale gdy znacząco zwiększyła się liczba pochówków, to i nekrologów, które umieszczają na tablicach firmy pogrzebowe, jest więcej. - W tej sytuacji należałoby może zmniejszyć formę nekrologu, by na tablicy zmieściło się więcej - mówi Aneta Szadkowska.

Kierownik ma też jeszcze inny pomysł na rozwiązanie tego problemu, ale na razie nie chce o nim mówić, bo wiąże się z wydatkami. I nie ma jeszcze akceptacji tego pomysłu.