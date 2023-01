O takich tradycjach studniówkowych musisz pamiętać. One zapewnią Ci powodzenie na maturze i w dorosłym życiu

Niektórzy w nie wierzą, inni traktują z przymrużeniem oka, jeszcze inni śmieją się z nich i lekceważą. Mowa oczywiście o przesądach, które nierzadko wzbudzają kontrowersje i mają tyle samo zwolenników, co przeciwników. Sezon studniówkowy na przełomie stycznia i lutego to bardzo ważny czas dla maturzystów, którzy wierzą w siłę zwyczajów i tradycji. Sam bal jest bardzo symboliczny - jest to bowiem pierwszy poważny bal w życiu młodych ludzi i niejako wprowadzenie w świat dorosłości. Trzymanie się określonych zasad może pomóc pozytywnie rozwiązać egzamin maturalny i odnieść sukces w dorosłym życiu.