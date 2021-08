Obrączki, które miały ratować ojczyznę. I honor, który był „rzeczą bezcenną"

„Mąż stanu odpowiada na krzyk feldfebla"

Nic dziwnego, że w takiej atmosferze przemówienie w Sejmie ministra spraw zagranicznych Józefa Becka (5 maja 1939 r.) musiało podziałać jak narkotyk.

A co takiego powiedział szef polskiej dyplomacji? Uderzywszy pięścią w mównicę rzekł był: „Polska od Bałtyku odepchnąć się nie da! (...) Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną... Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę wysoką, ale wymierną. My, w Polsce, nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest HONOR !”

Deklaracje Becka (sam je podeptał, uchodząc z kraju we wrześniu 1939 r.!) były bezpośrednią odpowiedzią na wypowiedzenie przez Hitlera polsko-niemieckiego paktu o nieagresji z 1934 r., co stało się zaledwie tydzień wcześniej. Natomiast posunięcie kanclerza, który zażądał przyłączenia do Rzeszy Wolnego Miasta Gdańska, utworzenia eksterytorialnej linii kolejowej oraz autostrady przebiegającej przez „polski korytarz” (polska część Pomorza Gdańskiego), łączących obszar Rzeszy z Prusami Wschodnimi, było następstwem potwierdzenia gwarancji pomocy na wypadek wojny, udzielonych Polsce przez rząd Wielkiej Brytanii.