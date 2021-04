Obradowali radni powiatu inowrocławskiego. Między innymi zdecydowali o udzieleniu wsparcia na ratowanie zabytkowych obiektów. Zdjęcia

- Co roku powiat inowrocławski planuje w swoim budżecie i sukcesywnie zwiększa środki na ratowanie naszych zbytków. Potrzeb w tym zakresie jest naprawdę wiele. Prace wykonywane przez parafie i inne podmioty są kosztowne. Mamy tego świadomość. Dofinansowanie, które przyznajemy stanowi częściową pomoc w realizacji tych prac. Jednomyślność radnych przy podejmowaniu tej uchwały i podział środków oznacza, że wszyscy widzimy potrzeby w ratowaniu zabytków - komentuje starosta Wiesława Pawłowska.

Remont drogi Helenowo-Cieślin wesprze rządowy fundusz

Podczas sesji wprowadzono też zmiany do budżetu powiatu, m. in. w związku z informacją o wpisaniu na listę podstawowych zadań do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Dróg drogi powiatowej Helenowo - Cieślin. Całkowita wartość tej inwestycji to ponad 8,5 mln zł. Połowę tej kwoty stanowić będzie przyznane dofinansowanie.