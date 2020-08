Obrzydliwy turkuć podjadek. Działkowicze, strzeżcie się tego monstrum spod ziemi

Na powierzchnię wychodzi w czasie okresu godowego, który trwa głównie od maja do czerwca. Co ciekawe, szkodnik wydaje wówczas donośne dźwięki . Najczęściej występuje w ogrodach o wilgotnej, lekkiej i próchnicznej glebie. Lubi okolice kompostowników oraz słoneczne i ciepłe miejsca.

Turkuć najwięcej czasu spędza pod ziemią, gdzie szuka pożywienia. Owad ten uszkadza, podgryza rośliny - powodując straty w plonie, stąd tak wielka do niego niechęć ze strony rolników i działkowiczów. Dodajmy, że potrafi wbić się nawet na głębokość metra! Jego pożywienie to dżdżownice, ale nawet i spore ślimaki czy chrabąszcze.

- Zobaczyłam go na samym środku chodnika, przeraziłam się. Był bardzo masywny - opowiada pani Magdalena, która podzieliła się z nami zdjęciem napotkanego turkucia podjadka. Chociaż jest dość powszechnym owadem, spotkanie z nim nie należy do częstych - większość życia spędza pod ziemią, gdzie drąży liczne tunele.

Turkuć podjadek jak wygląda

To jeden z największych owadów w naszym kraju. Dorosły miewa nawet 6-7 centymetrów długości. Ma brunatnoszary kolor.

Poznacie go po charakterystycznych przednich odnóżach. Turkuć podjadek ma trzy pary odnóży, ale to właśnie pierwsza para tak go wyróżnia. Są one przystosowane do drążenia podziemnych korytarzy.

Owad ma zredukowane skrzydła i wypustki na odwłoku - one ułatwiają mu orientację.

Turkuć podjadek zwalczanie

Walkę z nim warto zacząć od wcześnie wykonanej orki.

Jeśli zlokalizujesz, skąd wyszedł na powierzchnię turkuć, zalej jego korytarz roztworem przyrządzonym z wody i oleju spożywczego (dwa litry i pięć łyżek oleju).