"Obsesyjnie zakochany" w Ewie Swobodzie. Pojawił się w Toruniu, interweniowała ochrona

Nie inaczej było w Toruniu. Z medialnych doniesień wynika, że Swoboda zauważyła mężczyznę na trybunach i zgłosiła sprawę ochronie. Doszło do szarpaniny, a Urbaniak został usunięty z trybun, Wszystko na oczach innych kibiców.

Sytuację skomentowała zawodniczka. – Cóż mogę powiedzieć? Jest to trudna sytuacja, ale mam nadzieję, że te zdjęcia obiegną internet. Ja tego wszystkiego nie widziałam. Sprawa trafiła do prawnika i czekamy, jak to się rozwiąże – powiedziała, cytowana przez sport.wprost.pl - Jestem osobą publiczną i muszę się z tym liczyć. Ja rozumiem, jeżeli ktoś jest fanem, ale ten ktoś jest po prostu popie******y. Mnie to nie łamie – dodała.

Portal WP Sportowe Fakty dotarł do filmu z incydentu