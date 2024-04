Od 1 maja w Grudziądzu startują linie sezonowe. Autobusem dojedziemy na plażę w Rudniku i Tarpnie (PA)

Linia "R" do plaży miejskiej w Rudniku i "Delfin" oraz linie 4 i 11 do plaży w Tarpnie startują od 1 maja Piotr Bilski/archiwum

Od środy, 1 maja startują linie sezonowe "R" do Rudnika i "11" m. in. do ogródków działkowych przy Miłoleśnej oraz "4" z kursami przez Lipową do plaży w Tarpnie.