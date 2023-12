Od 1 stycznia 2024 roku nowe świadczenie dla niepełnosprawnych. Oto jak będzie je można o nie wnioskować w regionie

Po wydaniu wspomnianej decyzji będzie można złożyć wniosek do ZUS-u o świadczenie wspierające. Nie każdy będzie miał do niego prawo od 2024 roku. Wszystko zależy od liczby punktów w decyzji WZON oraz od tego czy opiekunowi niepełnosprawnego przysługuje inne świadczenie.

Natomiast osoby, które mają co najmniej 70 pkt., będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 roku pod warunkiem, że po 31 grudnia 2023 roku opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Ile osób w Kujawsko-Pomorskiem będzie wnioskować o świadczenie wspierające?

Tomasz Wiśniewski, rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego, zaznacza, że trudno oszacować ile dokładnie osób w regionie obejmie nowe świadczenie. Z samych danych gromadzonych w Elektronicznym Krajowym Systemie Orzekania o Niepełnosprawności obsługującym powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wynika, że w Kujawsko-Pomorskiem jest ok. 180 tys. osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności, z czego 88 tys. osób z umiarkowanym oraz 55 tys. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. To są potencjalne osoby, które mogą się ubiegać o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Do tego dochodzą osoby, które mają tylko samo orzeczenie wydane przez organ rentowy ZUS lub KRUS.