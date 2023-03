Od kwietnia dużo niższe emerytury! ZUS wyjaśnia dlaczego stracą przyszli emeryci

Dr Antoni Kolek, prezes zarządu Instytutu Emerytalnego, mówi wprost: - Zmiana tablic trwania życia to dobra wiadomość dla większości osób, gdyż żyjemy dłużej. Natomiast jest to zła informacja dla nowych emerytów. Wynika to z faktu, że do obliczenia wysokości świadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosuje zawarte w tablicach dane, aby podzielić zgromadzony kapitał przez liczbę miesięcy hipotetycznego pobierania świadczenia.

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, dodaje, że tablica trwania życia przedstawia przeciętną liczbę miesięcy, jaką mają do przeżycia osoby w wieku od 30 do 90 lat.

- Zmienia się co roku i obowiązuje od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku. Jest kluczowym elementem przy wyliczaniu emerytury z tzw. nowego systemu - informuje Krystyna Michałek.

Aktualne tablice, które obowiązują od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku, są korzystniejsze, bo nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia we wszystkich grupach wiekowych. Spowodowane to jest m.in. pandemią koronawirusa.