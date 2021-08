Odwołanie pracownika z urlopu. Co jeśli nie chce wrócić do pracy?

- Znajomy jeszcze do niedawna pracował w prywatnej firmie. Pod koniec lipca został zwolniony z pracy, bo nie chciał wrócić z urlopu, z którego odwołał go szef. Co przepisy mówią o odwoływaniu pracownika z urlopu wypoczynkowego? Czy szef musi pokryć koszty powrotu do pracownika do pracy - pyta Czytelnik z Bydgoszczy.

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego. Kto poniesie koszty?

Odwołanie pracownika z urlopu jest możliwe tylko gdy nagłe okoliczności wymagają jego obecności w firmie, a bez niego wystąpią poważne zakłócenia w pracy. Nie można jednak wezwać pracownika z urlopu jeśli pracodawca wiedział, że nastąpią takie okoliczności lub wcześniej je zaplanował.