Ogień w sadach! Tak sadownicy w Szczutkach koło Bydgoszczy walczyli z kwietniowymi przymrozkami Lucyna Talaśka-Klich

Temperatura w ciągu nocy od 25 do 28 kwietnia spadała lokalnie do minus 5 stopni Celsjusza. Kwiaty na drzewach, które wcześnie wchodzą w okres kwitnienia, mogły przemarznąć. Aby uratować przynajmniej część plonów sadownicy m.in. w Szczutkach koło Bydgoszczy starali się ogrzać powietrze w sadach, by uratować czereśniowe pąki.