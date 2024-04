Ogród Marii Dejmek z serialu Barwy szczęścia - tak w nim wygląda. Zobaczcie zdjęcia

Tak mieszka Maria Dejmek z serialu "Barwy szczęścia"

Jest to nowy i - co mocno podkreśla Maria Dejmek - wymarzony dom . Jest w nim bardzo dużo przestrzeni. W pokojach jest bardzo jasno. Maria Dejmek chciała mieć duży salon i taki właśnie ma. Wnętrza to połączenie nowoczesności z przeszłością. Mnóstwo tu designerskich mebli, ale i pamiątek po przodkach (lustro i komoda po babci, a obok nowoczesna leżanka prosto z Włoch).

Dom Marii Dejmek otoczony jest przepięknym ogrodem

Przy wyjściu z domu do ogrodu ustawiona jest pergola. W słoneczne dni można na niej rozsunąć materiałowy daszek, który daje zarówno w domu, jak i przed nim więcej cienia.

Na co powinniśmy zwrócić uwagę urządzając ogród, gdy mamy małe dziecko?

- Nie urządzać ogrodu - radzi śmiejąc się Maria Dejmek.

A poważnie, zachęca młodych rodziców, by nie przywiązywać zbyt dużej wagi do tego jak ogród wygląda, a bardziej do tego czy jest bezpieczny dla dzieci.- U nas są tuje i trawa. Ogród jest po to, żeby dzieci mogły się wybiegać, wybrudzić, wyhasać - tłumaczy Maria Dejmek.