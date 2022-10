Sprawdzamy czy PEC w Golubiu-Dobrzyniu obniży ceny i będzie sprzedawać węgiel

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła w ciepłownictwie cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą. Część dostawców ciepła, jak np. MPEC we Włocławku zapowiedziało, że faktury za październik będą obniżone. Czy w Golubiu-Dobrzyniu jest na to szansa?

- Ustawa jest napisana dość ogólnikowo. Sprawdzamy, analizujemy ją, przed nami szkolenia. Z tego co mogę już powiedzieć to ustawa wprowadza ceny maksymalne – około 104 zł za GJ wytwarzany przy użyciu węgla i 150 zł za GJ w przypadku stosowania gazu. My wykorzystujemy oba te paliwa. 1 GJ wytworzony w naszej spółce kosztuje 118 zł. Musimy jeszcze dokładnie obliczyć ceny ciepła uzyskiwanego przy wykorzystaniu tylko gazu i tylko węgla. Prawdopodobnie nie przekraczamy stawek maksymalnych, więc obniżek nie będzie lub będą minimalne. Jednakże ustalenie cen maksymalnych i rekompensat jest bardzo ważne dla odbiorców na przyszłość. Dostali gwarantowany próg cenowy. 104 i 150 zł za GJ to ceny maksymalne. Obniżki i rekompensaty będą tam, gdzie ceny są wyższe. Do 11 października przyjmowaliśmy wnioski od spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów wrażliwych pozwalające na uznanie ich za odbiorców, dla których stosuje się średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą.