Olimpia Grudziądz - Vineta Wolin. Szybki gol zdecydował o zwycięstwie

Olimpia Grudziądz - Vineta Wolin 1:0 (1:0)

Bramka: Amarildo (1).

Olimpia: A. Olszewski - S. Olszewski, Mich, Rogala, Warcholak - Owczarek - Jarzec (83. Bonikowski), Skórecki (46. Cabrera), Kurowski, Winsztal (58. Gutowski) - Amarildo (65. Stanisławski).

O zwycięstwie Olimpii zdecydował jeden gol i to strzelony już pierwszej akcji. Już w 8. sekundzie Amarildo otworzył wyniki meczu. Co ciekawe mecz rozpoczęli goście. Brazylijczyk ruszył do obrońcy Vinety, wykorzystał jego błąd i odbił piłkę, ta trafiła do Kacpra Jarzca, które odegrał ją do Amarildo, a ten posłał futbolówkę do bramki.

Generalnie to było całkiem wyrównane spotkanie, w którym nie było widać różnicy między liderem rozgrywek, a beniaminkiem, który broni się przed spadkiem. Optyczną przewagę mieli grudziądzanie, ale niewiele z tego wynikało.

Olimpia jest liderem. Ma dwa punkty przewagi nad rezerwami Pogoni Szczecin, ale rywale mają rozegrany jeden mecz mniej.

W następnej kolejce grudziądzanie grają na wyjeździe z Jarotą Jarocin. Mecz w piątek o godz. 17.