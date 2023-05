Oni dostaną jeszcze podwyżkę w 2023 roku. Te osoby będą zarabiać więcej

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrosła do 3490 zł, a od 1 lipca będzie wynosić 3600 zł. Oznacza to, ze czeka nas kolejna podwyżka pensji o 110 złotych brutto. Oznacza to że od 1 lipca będziemy zarabiać 2780 zł netto, czyli na rękę.