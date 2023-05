Ósmoklasiści stres mają już za sobą. Najtrudniej nie było, ale łatwo też nie!

W ubiegłym tygodniu do egzaminów przystąpili uczniowie klas ósmych szkół podstawowych. Zdawali język polski, matematykę i język obcy, którego uczyli się w szkole. Zdający twierdzą, że najtrudniej nie było.

Ósmoklasiści mają już za sobą egzaminacyjny stres. Przez trzy dni zdawali egzaminy. Najpierw z języka polskiego, potem z matematyki i na koniec z języka obcego. Na pierwszy mieli dwie godziny, na matematykę 100 minut, a na język obcy – 90 minut. Uczniowie z różnego rodzaju dostosowaniami mają czas wydłużony o połowę. Przystąpienie do tego egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki mają wpływ na przyjęcie do wybranej szkoły średniej, ale w dobie niżu demograficznego ich znaczenie maleje.

„Balladyna” zaskoczyła ósmoklasistów

Oczywiście nie obyło bez niespodzianek. Dużym zaskoczeniem był temat wypracowania z „Balladyny” i zacytowanie wypowiedzi Adama Małysza. – Do egzaminu przystąpiło 51 uczniów – mówi Ewa Żuchowska, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole. – Wszystko przebiegło zgodnie z procedurami i bardzo sprawnie. Mieliśmy nawet obserwatorów na egzaminach. Zdający po języku polskim byli zadowoleni. Zdziwiło ich, że była wypowiedź Adama Małysza. Nie przypuszczali, że w teście może pojawić się współczesny człowiek. Przed matematyką uczniowie się bali, ale też wychodzili raczej zadowoleni. My z kolei zawsze najbardziej stresujemy się przed językiem angielskim, by jak należy zadziałał sprzęt odtwarzający.