OSP Konojady z powiatu brodnickiego wymieniło stary wóz strażacki na nowszy model. "Jesteśmy bardzo szczęśliwi"

W sobotę, 4 grudnia o g. 13.30 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Konojadach odbyło się uroczyste przekazanie nowo pozyskanego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który trafił do tej jednostki z Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, w której był eksploatowany od 2006 r. PSP w Brodnicy oddała ten wóz, ponieważ w ostatnim czasie pozyskała scanię GCBA 5/32 P370XT ze zbiornikiem o pojemności 5 000 litrów wody, o czym pisaliśmy pod tym linkiem.

Chociaż OSP w Konojadach w gminie Jabłonowo Pomorskie nie jest włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, to liczy aż 35 druhów, spośród których 17 ma przeszkolenie niezbędne do uczestniczenia w działaniach ratowniczych. Strażacy z tej jednostki w 2020 r. wyjeżdżali do 21 zdarzeń, a w obecnym 2021 r. do dnia dzisiejszego wyjeżdżali aż do 34 akcji.