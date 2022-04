Ostatnie 13. emerytury do wypłaty dla seniorów - stawki brutto i netto. Pieniądze trafią jeszcze przed majówką!

Zobacz wideo: Polski Ład a emerytura. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać zwrot podatku .

Mimo pandemii rząd obiecał wypłatę dodatkowych świadczeń dla seniorów. Wiemy już, ile ostatecznie wyniosła wysokość trzynastej emerytury w 2022 roku. Doszło do niewielkiej zmiany po ogłoszeniu tegorocznej waloryzacji emerytur. Zobacz, jaka będzie trzynasta emerytura i kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy.

Główny Urząd Statystyczny podał, o ile wzrosło przeciętne wynagrodzenie i na tej podstawie można było określić wskaźnik waloryzacji. W 2022 roku wyniósł on 107 procent.

Trzynasta emerytura 2022 - w te dni seniorzy dostaną pieniądze

Co to oznacza dla seniorów? Przede wszystkim wyższe emerytury. Jaka będzie trzynasta emerytura i kiedy zaplanowano wypłaty? Przed majówką ostatnie pieniądze trafią do seniorów. Szczegóły przeczytasz w naszej galerii.